Corona-Krise in Tirol: Vermieter werden auf Ausfällen sitzen bleiben

Rechtsanwalt Tschütscher zieht für seinen Schluss grundsätzlich das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch heran. Dieses regelt den so genannten „außerordentlichen Zufall“. Als solches gilt ein „elementares Ereignis, das von Menschen nicht beherrschbar ist“. Das Gesetz nennt als Beispiele Feuer, Krieg, Seuchen und Überschwemmungen. Ereignet sich dieses Ereignis dann noch in einer „Sphäre“, die weder Mieter noch Vermieter zuordenbar ist, „trifft die Gefahr die Vermieterseite“, so RA Tschütscher gegenüber der TT. Tschütscher: „Muss das Geschäft für eine gewisse Zeit geschlossen werden, ist der Mieter für die Dauer von der Mietzahlung befreit. Dauert die Sperre zum Beispiel einen halben Monat, so ist die Miete – einschließlich der Betriebskosten – nur zur Hälfte zu zahlen. Bei einem ganzen Monat entfällt die Mietzahlung zur Gänze.“