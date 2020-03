Mitgliederabstimmung über Rendi-Wagner: Befragung geht weiter, Kampagne nicht

Wien – Am 4. März hat die SPÖ die Mitgliederbefragung gestartet. Für Debatten in und außerhalb der Partei hat die „Vertrauensfrage“ von Vorfrau Pamela Rendi-Wagner gesorgt. Auch führende Rote wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig kritisierten das. Rendi-Wagner wollte durch die Bundesländer touren – und um Zuspruch der Genossen werben. Ob der Corona-Krise ist das passé.

Am 24. Februar haben die Blauen mit der Kampagne begonnen – via einer Onlinepetition. „Man kann sich noch immer eintragen, Pressekonferenzen und Videos, die wir vorbereitet haben, sind aber vom Tisch.“

Er werde ein „starkes Zeichen gegen die ORF-Zwangsgebühren“ setzen, hatte Hofer zu Beginn der vergangenen Woche mittels Facebook wissen lassen. Ein Techniker baute den Empfangsteil an des FPÖ-Chefs TV-Geräten in dessen burgenländischem Domizil aus. Die Bestätigung dafür übermittelte Hofer der zuständigen Behörde. Abgemeldet war er somit von der GIS-Gebühr.

Die ORF-Informationssendungen haben Rekordzuschauerwerte. Die am Sonntag auf allen Kanälen gesendete ZiB 1 etwa haben 2,77 Millionen Leute gesehen; das ist der höchste Wert, seit es den Teletest gibt, dem Jahr 1991. Hofer hat auch Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks konsumiert – und macht das weiterhin. „Man kann das via Internet und TVthek. Da gibt es einen Livestream“, sagt Hofers Sprecher. Warum wird ein Medium genutzt, das die Blauen ständig ob der Berichterstattung kritisieren? Und das auch noch, ohne den entsprechenden finanziellen Beitrag zu leisten? In der FPÖ findet man nichts Verwerfliches daran: „Auch wer keine GIS-Gebühr zahlt, kann den ORF schauen. Die Gesetzeslage ermöglicht Streaming-Dienste. Das ist alles legal.“