Opel Corsa-e: Wenn der Blitz zum dritten Mal einschlägt

Berlin, Innsbruck –Noch unter der Herrschaft von General Motors durfte Opel in den vergangenen Jahren zweimal mit alternativen Antrieben die Konkurrenz aufscheuchen und die Konsumenten zumindest beeindrucken. Den Ampera wollte Opel vor allem als „Elektroauto“ positionieren, wohl wissend, dass sich auch ein Benzinmotor an Bord befand, angepriesen als „Range Extender“ (Reichweitenverlängerer). Im Prinzip handelte es sich um einen Plug-in-Hybrid – aber genau so wollte Opel sein Angebot nicht verstanden wissen.