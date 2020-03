Schluss nach 44 Jahren: Abschied für Betreiberin des “Londoner“ in Kitzbühel

Kitzbühel – 44 Jahre lang war Edith Gunnell die Betreiberin und auch die Seele des legendären „The Londoner“ in Kitzbühel. Eigentlich wollte die Unterländerin am 28. März in Ruhe in Pension gehen, die Stammgäste und Lieferanten waren schon zum „Agrun“, also zum Restetrinken ins Pub geladen. Dann kam die Corona-Krise und die Sperrstunde wurde zwei Wochen vorverlegt. „Nützt alles nichts“, sagt die 68-Jährige, die auch ohne Krise auf ein bewegtes Leben zurückblicken kann.