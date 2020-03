Nur bedingte Haft für Chef von Bayern-Ei

Regensburg, Innsbruck –Die skrupellosen Machenschaften der Firma Bayern-Ei führten zu einem der größten Lebensmittelskandale Deutschlands. Europaweit war es 2014 zum Ausbruch von Salmonellenerkrankungen gekommen. Hunderte Personen waren erkrankt, 95 davon in Österreich, 69 in Tirol. Bei einer einzigen Person sah es die Staatsanwaltschaft Regensburg letztlich als gesichert an, dass sie in direkter Folge des Verzehrs solcher kontaminierter Eier verstorben war. Laut Anklage gegen Bayern-Ei-Geschäftsführer Stefan P. handelte es sich um einen 94-jährigen Innsbrucker, der zur Ausbruchszeit von den Innsbrucker Sozialen Diensten (ISD) mit Essen auf Rädern beliefert worden war – die TT berichtete.