Schwaz plant für Anrainer Ballsportanlage um

Für die Anrainer ist unverständlich, warum sich nur eine Mandatarin – Eva-Maria Moser (FP) – für den Anrainerschutz in der Sitzung starkmachte. Immerhin bedingt das Wohnen direkt am Erlebnisbad für die Schwazer Einschränkungen im Alltag und permanenten Lärm während der Betriebszeiten. Rasenmähen bei Sonnenschein sorgt für Beschwerden der Badegäste. Täglich landen Bälle und Müll in den angrenzenden Gärten. „Ich wohne seit 55 Jahren hier und habe den Lärm akzeptiert, dass die Jugendlichen einen Platz brauchen, ist klar“, sagt einer der Anrainer, Roman Vogler. Doch er erklärt auch, dass eine Erweiterung der Ballsportanlage für die Anwohner eine zusätzliche Belastung dastelle. Das sei zu viel.