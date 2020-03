Produktion stoppt europaweit, Werke bleiben zu

Wolfsburg, Toulouse, Graz –Von Volkswagen und Audi über Ford und Opel bis zu Airbus und der voestalpine: Die Coronavirus-Pandemie erwischt nun auch mit Wucht Flaggschiffe der Industrie. Bänder stehen für Tage oder Wochen still. Begründet wird das teils mit sinkender Nachfrage und Störungen in Lieferketten, aber auch mit dem Schutz der Belegschaften vor Corona-Infektionen.

Europas größter Autobauer Volkswagen kündigte an, die meisten deutschen und europäischen Werke zunächst für zwei bis drei Wochen stillzulegen. Der Produktionsstopp wird sich auch auf zahlreiche österreichische Zulieferbetriebe massiv auswirken. In Deutschland arbeiten rund 275.000 Menschen für den Riesenkonzern. Die Folgen der Produktionsunterbrechungen für die Mitarbeiter will Volkswagen durch Kurzarbeit abfedern. Der VW-Betriebsrat hatte Druck gemacht, die Produktion auszusetzen. Während im Bürobereich bei VW Abstandsgebote wegen der Pandemie gelten, arbeiteten die Kollegen an den Produktionsbändern weiter Schulter an Schulter. Die VW-Töochter Audi und Skoda folgen dem Beispiel der Mutter: