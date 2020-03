In Tirol purzelten die Immobilien-Rekorde

Innsbruck –Im vergangenen Jahr haben in Tirol 12.879 Immobilien im Gesamtwert von 3,9 Milliarden Euro den Besitzer gewechselt, wie aus einer Auswertung des Immobilienmaklerverbunds Remax hervorgeht. Dem Wert nach bedeutet das im Vergleich zu 2018 eine Steigerung von 12,5 Prozent – was allerdings nicht mit allgemeinen Immobilien-Preissteigerungen gleichzusetzen ist. Denn der größte Immobiliendeal war eine Industrie-Immobilie im Bezirk Schwaz, die um 107,8 Millionen Euro den Eigentümer wechselte. Tirols weitere Top-Deals: ein Handelszen­trum in Innsbruck-Land (30,2 Millionen Euro), ein Hotel in Fieberbrunn (24,5 Millionen Euro), eine Gewerbeliegenschaft in Innsbruck um 17,8 Millionen Euro und das Cordial-Hotel in Reith bei Kitzbühel um 17 Millionen. Euro.