VGT klagt: Noch immer Käfighaltung von Legehennen

Wien –Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat illegale AMA-Legehennenhaltung aufgedeckt. „Wir haben Aufnahmen erhalten, die eingesperrte Hühner zeigen. In den Videos ist zu sehen, dass die Tiere mindestens sieben Stunden pro Tag bei vollem Stalllicht bei verschlossenen Gittern in den Käfigen sitzen mussten“, schildert David Richter vom VGT die Aufnahmen aus einer Halle eines niederösterreichischen Eierbetriebs. Mittlerweile könnten die in Käfigen eingesperrten Hühner zumindest wieder durchgehend den Stallboden betreten, heißt es.