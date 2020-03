Afrika: Virus erreicht jetzt auch die Ärmeren

Addis Abeba –Das Coronavirus hat Afrika und damit viele der ärmsten Länder lange Zeit ausgespart. Doch in den vergangenen Tagen hat die Hälfte der afrikanischen Staaten erste Infektionen offiziell registriert. Nun drohe eine dramatische Entwicklung, sagte der Afrika-Experte Belachew Gebrewold vom MCI der TT. Denn die staatlichen Strukturen und die Gesundheitssysteme in vielen Teilen Afrikas sind weit weniger entwickelt als in China und Europa.