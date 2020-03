Bald mehr Tests möglich: Tirol erhält schnelles Virus-Testsystem

Die weltweiten Begehrlichkeiten sind dementsprechend groß. Alle wollen das System möglichst schnell zur Verfügung haben. Gestern meldete das Unternehmen, dass die Auslieferung der Tests in die USA bereits begonnen hat. Die ersten 400.000 Test-Pakete seien am Freitag auf den Weg geschickt worden. Und genauso viele sollen nun wöchentlich die Produktion verlassen.

Zum Vergleich: Derzeit werden in Tirol täglich immerhin 500 Proben abgearbeitet. Um einiges mehr als zu Beginn, weil sich inzwischen die fünf Laboreinrichtungen im ganzen Land unter der Koordination von Labormediziner Igor Theurl zusammengeschlossen haben und zusammenarbeiten. Die AGES in Wien schafft derzeit übrigens auch nicht mehr als 500.

Das erklärt das große Interesse an der neuen Nachweismöglichkeit, die dem Unternehmen zufolge der erste kommerziell verfügbare Test aus Abstrichmaterial auf das Virus ist. „Im Moment kommen aus der ganzen Welt ununterbrochen Nachfragen“, sagt die Chefin der Roche-Kommunikation, Barbara Schädler. Entschieden werde aber nach Dringlichkeit, betont sie. „Und da die Situation in Tirol eher schwierig ist, werden wir dort schon demnächst ein Gerät installieren.“ Mit allem Drum und Dran. Das werde nicht mehr lange dauern, verspricht Schädler. „Wir produzieren die Tests derzeit im Drei-Schicht-Betrieb und überlegen ständig, wie wir die Produktion noch weiter optimieren können.“

Dass das System dennoch so viel mehr Ergebnisse in kürzerer Zeit bewältigt, liegt an der Automatisierung. Getestet werden demnach immer 96 Proben gemeinsam auf einer Platte im Gerät. Und auch wenn die Ergebnisse dieser 96 Proben erst dreieinhalb Stunden später vorliegen, kann bereits nach 90 Minuten mit der Testung von 96 weiteren Proben begonnen werden – einfach weil das Verfahren mehrere Stufen durchläuft.

Inzwischen arbeiten Gesundheitsbehörden und Forscher aber schon an der nächsten Herausforderung. Die Tests auf das neue Coronavirus messen derzeit mit Virus-RNA-Teilen buchstäblich „totes Material“. Immer wichtiger werde aber bald der Nachweis bereits vorliegender Antikörper gegen das neue Coronavirus, sagt der Leiter des Bereichs Öffentliche Gesundheit bei der AGES, Franz Allerberger: „Damit kann man feststellen, ob jemand schon in Kontakt gekommen ist und dass er durch die Immunreaktion (also die Antikörper, Anm.) nunmehr geschützt ist“, sagte Allerberger. Die AGES arbeite bereits an der Etablierung solcher Antikörpertests.