Zahl der Todesopfer in den USA steigt auf mehr als 100

In den USA hat die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie die symbolische Schwelle von 100 überschritten. Die Johns-Hopkins-Universität berichtete auf ihrer Website zum Coronavirus von mehr als 6.500 Infektionsfällen sowie mehr als hundert Toten. Die tatsächliche Zahl der Infektionen in den USA dürfte allerdings deutlich höher liegen: In dem Land waren Tests zunächst Mangelware.

In den USA sind nun in allen 50 Staaten Menschen nachweislich mit dem Virus nachweislich. Als letzter Staat meldete West Virginia im Osten der Vereinigten Staaten, dass erstmals ein Patient positiv auf das Virus getestet worden sei. „Wir wussten, dass es passieren würde, und wir waren darauf vorbereitet“, schrieb Gouverneur Jim Justice am Abend auf Twitter. In einer Ansprache an die Bürger hatte er zuvor auch die Schließung aller Restaurants, Bars und Casinos in dem Staat bis Mitternacht angekündigt. Restaurants und Bars dürfen aber demnach weiter Gerichte zum Mitnehmen verkaufen.