Wegen Corona im Ausland gestrandet: Der lange Weg zurück nach Haus

Innsbruck, Kapstadt, Colombo, Panama-Stadt – Die Welt war eine andere, als Hannes und Christina Witting Anfang März nach Südafrika aufbrachen. Unberührte Natur wollten sie erleben, wilde Tiere im Krüger-Nationalpark bestaunen. „Tagelang hatten wir weder Handyempfang noch Internet“, erzählt der gebürtige Pitztaler. Bis zum vergangenen Montag. „Völlig aus dem nichts hat es uns getroffen.“ Die von der Corona-Pandemie ausgelösten Ereignisse überschlugen sich, die Reise wurde abgebrochen, die Wittings bemühten sich um einen Rückflug. Vergebens. Seither warten die zwei Tiroler in Kapstadt darauf, dass sie von den österreichischen Behörden zurückgeholt werden.

Mindestens 47.000 Österreicher halten sich derzeit noch im Ausland auf. „Wie viele davon Tiroler sind, ist uns nicht bekannt“, sagt Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums. „Wir tun unser Bestes, so viele wie möglich zurückzuholen.“ Es gab bereits Rückholaktionen aus Marrakesch, Teneriffa, Las Palmas und Hugharda. „Weitere sind Ende der Woche aus Südafrika, Mauritius und den Malediven vorgesehen.“ Nun will das Ministerium einen Plan erstellen, in dem geregelt ist, wer, wann und von wo wieder nach Österreich gebracht werden kann.