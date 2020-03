Trotz Corona-Ausbreitung: Richter lud weiter ans Gericht

Innsbruck – Das Coronavirus zwingt die Gesellschaft zu den einschneidensten Maßnahmen seit dem zweiten Weltkrieg. Auch wenn das öffentliche Leben ansonsten weitgehend stillsteht, bleiben die Gerichte zur Wahrung elementarster Verfahrens- und Parteienrechte jedoch weiter eingeschränkt in Betrieb. Neben den Verordnungen zu Ausgeh- und Betretungsverboten für Bevölkerung und Wirtschaft hat Justizministerin Alma Zadić bereits letzte Woche per Erlass die unabhängige Richterschaft zur Umsicht bei der Anberaumung von Verhandlungen ersucht – Verfahrensparteien und Mitarbeiter sollten so gut wie möglich vor Ansteckung geschützt werden. Die Justizministerin zu Verfahren in Zivilsachen: „Mündliche Verhandlungen sollen nur abgehalten werden, soweit es zur Aufrechterhaltung der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist. Es soll auch geprüft werden, ob bereits anberaumte Tagsatzungen abberaumt werden können.“

Das Gegenteil war nun am Innsbrucker Bezirksgericht der Fall. Dort hatte ein Richter noch am Dienstag Rechtsanwälten Ladungen für den nächsten Dienstag zugestellt. Vier ganz normale Zivilverfahren sollten abgeführt werden. Streitwert auch schon mal deutlich unter 500 Euro. Ein besonders krasses Beispiel betraf den Innsbrucker Rechtsanwalt Martin Wolf: „Ich vertrete hier eine Klage über 135 Euro wegen einer Online-Gebühr. Dazu geladen waren sogar die Beklagten aus Deutschland.“ Für RA Wolf eine völlig unverständliche Vorgangsweise: „Wir Anwälte arbeiten in den Kanzleien ja ohnehin weiter, aber den Kontakt in Gerichtssälen muss man derzeit für so etwas wohl nicht unbedingt suchen!“