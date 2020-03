Deutschland genehmigte Ausfuhr von Schutzausrüstung

Deutschland hat erste Ausfuhrgenehmigungen für in der Corona-Krise wichtige medizinische Schutzausrüstung erteilt. Erste Lkw damit seien auf dem Weg nach Österreich, teilte das Wirtschaftsministerium in Wien am Mittwoch mit.

Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Thomas Szekeres, hatte erst am Dienstagabend in „ORF Wien heute“ festgestellt, dass die in der Corona-Krise dringend benötigte Schutzausrüstung in den Spitälern zusehends knapp werde. „Ein bisschen“ an Vorrat an Schutzmasken und sonstigen Utensilien sei noch vorhanden, aber man brauche im Hinblick auf die weiter steigenden Infektionszahlen Nachschub. Wie der ÖAK-Präsident zu diesem Zeitpunkt in diesem Zusammenhang berichtete, würden Lkw-Lieferungen mit Schutzmaterial auf Basis der deutschen Beschränkungen an der deutsch-österreichischen Grenze - laut Szekeres „bezahlte Ware“ - festhängen. Es sei ihm trotz Hilfe von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen bisher nicht gelungen, die Lieferungen „loszueisen“.