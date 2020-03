Blümel: Zur Not auch mehr als fünf Prozent Defizit

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Mittwochabend in der „ZiB2“ des ORF angedeutet, er sei zur Bekämpfung der Coronakrise bereit, beim Budgetdefizit noch deutlich weiter zu gehen. Gefragt, ob das Defizit „zur Not“ dieses Mal auch größer als nach der Finanzkrise werden könnte - 2009 lag es bei 5,3 Prozent des BIP - sagte Blümel: „Ich bin bereit, auch darüber hinaus zu gehen.“

Das am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Budget 2020 sieht ein Defizit von mindestens einem Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) vor. Schon am Vormittag sprach Blümel diesbezüglich von einer „Momentaufnahme“. Es sei aktuell nicht absehbar, wie hoch das Defizit dann schlussendlich ausfallen wird, sagte er. In der „ZiB2“ wiederholte der Minister das neue Credo der Regierung: „Wie haben heute klar gemacht: ‚Koste es, was es wolle, um gut durch die Krise zu gehen‘.“