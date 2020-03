LH Platter: Keine Lockerung der „Isolation“ in Tirol vor 5. April

Innsbruck — Unabhängig davon, wie die Bundesregierung heute bzw. am Wochenende die Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus bewertet, Tirols Landeshauptmann Günther Platter bleibt dabei: Die für alle 279 Tiroler Gemeinden verordneten Beschränkungen, dass die Dörfer nur in Ausnahmefällen verlassen werden dürfen, gelten bis 5. April. „Ich gehe allerdings davon aus, dass auch der Bund die gesetzten Maßnahmen verlängern wird", sagte Platter am Donnerstag.