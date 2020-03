Tirols Industrie pendelt zwischen Produktion und Pause

Innsbruck – Tirols Industriebetriebe versuchen trotz Corona-Krise, den Betrieb aufrecht zu halten. Einige große Unternehmen haben aber die Produktion bereits gestoppt. So beispielsweise Swarovski in Wattens und Swarovski Optik in Absam – die TT berichtete. Auch Raupenhersteller Liebherr in Telfs mit 800 Mitarbeitern steht still. „Wir haben bis 31.3. den Betrieb offiziell geschlossen und bereiten uns auf Corona-Kurzarbeit vor“, erklären die Geschäftsführer Alfred Weithaler und Steffen Günther auf TT-Anfrage. Der zweiwöchige August-Betriebsurlaub sei vorgezogen worden. Dann werde man eine dreimonatige Corona-Kurzarbeit beantragen. Nach dem Ostermontag plane man, den Betrieb wieder hochzufahren. Mitarbeiter orten bei Liebherr Mängel beim Schutz vor Corona. So sei etwa die Kantine lange geöffnet geblieben, auch habe eine Information zu Corona-Vorkehrungen am vergangenen Wochenende die Mitarbeiter nicht erreicht, weil sie Firmenmails an Privatgeräten nicht öffnen dürfen. So seien 800 Beschäftigte am Montag uninformiert zur Arbeit gegangen.