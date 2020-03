Coronavirus: Auch Tiroler Firmen liefern Schutz-Ausrüstung

Wien –Noch sind sie meist in Arztpraxen und Krankenhäusern, im täglichen Leben jedoch erst selten zu sehen – trotzdem sind Atemschutzmasken gefragt wie nie zuvor. Auch bei medizinischen Schutzanzügen, Brillen, Handschuhen oder Desinfektionsmitteln kam es zuletzt zu Lieferengpässen. Bereits Ende Jänner, nach Bekanntwerden der ersten Coronavirus-Fälle in Europa, wurden die Apotheken gestürmt, wichtiger Schutz für medizinisches Personal wurde knapp.

Nachschub wird derzeit aus Deutschland erwartet. Für Masken und Co. erlaubte Berlin seit Anfang März den Export nur noch in Ausnahmefällen, diese harte Linie wurde diese Woche von der deutschen Regierung aufgehoben. Gleichzeitig gibt es bereits Debatten, wie die Produktion von Schutzausrüstung innerhalb der EU angekurbelt werden kann.

So dringend benötigtes Desinfektionsmittel wird derzeit – neben Kosmetik – von den 75 Mitarbeitern der Firma Tunap in Kematen abgefüllt. Auch die Arzneimittelfirma Gebro Pharma in Fieberbrunn hat mit zusätzlichen Schichten auf die Verknappung von Desinfektionsmittel aufgrund der Coronavirus-Krise reagiert. Das Mittel zur Hautdesinfektion wird im Unterland vermehrt hergestellt, „aufgrund des großen Bedarfs in Apotheken und speziell in Krankenhäusern, wo Gefahr besteht, sogar Operationen nicht mehr durchführen zu können“, heißt es in einem Statement der Gebro Pharma. Rohstoffe und Verpackungsmaterial für das Arzneimittel wurden bereits vorsorglich auf Lager gelegt.