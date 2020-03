WK-Präsident appelliert an Firmen und Bevölkerung

Innsbruck –Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser appelliert gegenüber der TT an die Betriebe, Mitarbeiter und die Bevölkerung, alle Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Gefahr penibel einzuhalten. Die Firmenchefs sollten Vertrauen haben in die Ansage der Bundesregierung, dass allen Unternehmen, von Einpersonen-Unternehmen bis zu den „Großen“, in dieser unverschuldeten Ausnahmesituation geholfen werde. Bis Anfang nächster Woche sollte es mehr Klarheit über zu erwartende Entschädigungen und Förderungen geben.