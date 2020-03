Freizeitwohnsitze: Lermoos kämpft gegen Ausverkauf

Lermoos –„Momentan zählen wir in Lermoos 23 Freizeitwohnsitze“, erklärt Bürgermeister Stefan Lagg gegenüber der TT. Und wahrscheinlich gebe es noch einmal das Doppelte an versteckten derartigen Wohneinheiten, schätzt er. „Diese vermuteten Freizeitwohnsitze werden gerade von uns angeschrieben – sie müssen sich der Gemeinde gegenüber erklären“, sagt Lagg, der Freizeitwohnsitze, aber auch Investorenmodelle verhindern will. Die Gemeinde wird daher im nächsten Raumordnungskonzept mit einer Vertragsraumordnung und bis dorthin mit einer Bausperrenverordnung ab einer Grundstücksgröße von 400 m² reagieren. Ab dieser Größenordnung braucht es einen Bebauungsplan, mit dem klare Einschränkungen in Zweck und Nutzung der neuen Gebäude festgeschrieben werden können.