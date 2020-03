Einen Monat in Nepal: Ein Lächeln trotz riesiger Not

Prutz, Nepal – „Im ganzen Dorf gab es nur ein einziges Plumpsklo – ohne Klopapier“, für den Prutzer Künstler Frizzey Greif ist der Rummel um das Hamstern von Toilettenpapier derzeit unverständlich. Er kommt mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch von einer einmonatigen Helptour aus Nepal zurück. Die Armut, die er dort erlebt hat, war erschütternd. „Auf 3000 Metern Seehöhe kam mir ein Mann barfuß entgegen, ich hatte meine warmen Wandersocken an und gute Bergschuhe.“ Ein ganzes Dorf bedient sich aus einer Wasserleitung, wo sich die Menschen waschen, ihre Zähne putzen und die Teller spülen – „trinken darf man es aber nicht, ohne es vorher abzukochen“, so Greif.

Mit dem Frizzey Light Verein verteilten die beiden Prutzer Kappen, Anoraks, Medikamente, Schultaschen, Hygieneartikel und Schlafsäcke. Ein 160 Kilo schweres Paket mit Spenden brachten sie aus Tirol mit – unter anderem mit Kuscheltieren für Kinder, die zum ersten Mal in ihrem Leben ein Geschenk bekamen.

Schwindelerregend war die Reise auf dem Rücken eines Maultiers in die abgelegenen Dörfer des Dhaulagirigebiets.

Allein die Anreise nach Nepal brachte das Obergrichter Duo diesmal an seine Grenzen. Zunächst gab es einen stürmischen Überflug, dann einen tagelangen Höllenritt auf holprigen Straßen, bis die fahrbaren Ackerwege aufhörten. Schließlich wurden die Hilfsgüter auf Maultiere umgeladen. Eines diente Greif, der dort krank wurde, als Reittier. Es kann einem schon mulmig werden, wenn es auf unbefestigten Bergpfaden an Abgründen vorbei geht und vom nächsten Tritt alles abhängen kann. „Das geht ins Nervensystem“, erinnert er an gefährliche Momente.