Simon Schwarz: Einer, der sich nicht festnageln lassen möchte

Simon Schwarz: Den Traum vom Rockstar hat er fast aufgegeben, er blickt auf eine zerbrochene Karriere zurück. Eigentlich auf eine, die nie stattgefunden hat. Auch in seiner Ehe kriselt es, und seine Tochter pubertiert. Seine Frau will die Ehe noch retten und schleppt ihn zum Lebenshilfeseminar „The Elevator of Happiness“. In diesem Moment taucht ein Geist auf.