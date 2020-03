WhatsApp, YouTube, Instagram bei Jugendlichen hoch im Kurs

WhatsApp, YouTube und Instagram stehen bei Österreichs Jugendlichen weiter hoch im Kurs. Wie der „Jugend-Internet-Monitor 2020“ in seiner fünften Ausgabe berichtet, wächst die Video-App TikTok in der Altersgruppe der Elf- bis 17-Jährigen am stärksten. Erstmals erhoben wurde die Nutzung von Musik- und Videostreaming-Plattformen. Netflix liegt dabei voran.