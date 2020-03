Erstmals Reichsbürger-Gruppe in Deutschland verboten

Gesteuert wurde der nun aufgelöste Verein, zu dem etwa 120 Anhänger gezählt werden, von Berlin aus. In der deutschen Hauptstadt wurden drei Objekte durchsucht, darunter die Vereinsräumlichkeiten und die Wohnung der Vereinsvorsitzenden, wie Innensenator Andreas Geisel erklärte. Das Verbot sei ein „weiteres klares Signal an die Verfassungsfeinde in unserer Stadt und unserem Land“. „Wir sehen dem ungeheuerlichen Treiben von Rechtsextremisten und Reichsbürgern nicht tatenlos zu.“

Der nordrhein-westfälische Landes-Innenminister Herbert Reul erklärte, „gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, müssen wir gegen Leute vorgehen, die Verschwörungstheorien verbreiten und so den Staat unterhöhlen wollen“. In Nordrhein-Westfalen wurden fünf Wohnungen unter anderem in Bünde, Preußisch Oldendorf und Gummersbach durchsucht.

In Baden-Württemberg wurden laut Stuttgarter Innenministerium in der Früh vier Objekte in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg durchsucht, Vereinsvermögen beschlagnahmt sowie Beweismittel sichergestellt. In Schleswig-Holstein wurden Durchsuchungen in den Kreisen Segeberg und Steinburg vorgenommen. In Thüringen wurde die Wohnung eines führenden Vereinsmitglieds in Bad Lobenstein durchsucht, wie das dortige Innenministerium mitteilte. In Niedersachsen durchsuchten Sicherheitskräfte laut Landesbehörden ein Objekt im Raum Göttingen.