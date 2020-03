Erneut großer Felssturz in Rappenlochschlucht

In der Rappenlochschlucht in Dornbirn hat sich erneut ein Felssturz ereignet. In der Nacht auf Donnerstag lösten sich unterhalb der Behelfsbrücke rund 10.000 Kubikmeter Gestein. Bereits 2012 und 2011 waren in dem Gebiet große Gesteinsabbrüche niedergegangen, die die Brücke bzw. die Behelfsbrücke auf der Verbindung zwischen Dornbirn und der Bergparzelle Ebnit mitrissen.