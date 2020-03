Forscher fordern verstärkten Kampf gegen Waldsterben

Anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Tag des Waldes am 21. März fordern Wissenschafter in aller Welt, den Kampf gegen das Waldsterben zu verstärken. Die Entwaldung durch Abholzung oder Brände sei mittlerweile für rund 13 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Sie heize den Klimawandel an, wodurch wiederum das Waldsterben verstärkt werde.