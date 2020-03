Südtiroler Problembär meldet sich aus Winterschlaf zurück

Bozen – In der Gemeinde Truden, im südlich von Bozen gelegenen Bezirk Überetsch-Unterland, geht wieder die Angst vor dem Bären M49 um. Die Beunruhigung in der Bevölkerung nimmt immer mehr zu. Erst am Dienstagabend hatte der zehnjährige Sohn des Bauern des „Grunserhofes“ den Bären seelenruhig über den Hof zwischen Wohnhaus und Stall hindurchspazieren sehen. Tags zuvor hatte der Bär mehrere Bienenstöcke im nahen San Lugano direkt neben Hotel und Wohnhäusern geplündert.