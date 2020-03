Die Jagd nach Meghans Ex-Freunden und intimen Details

London – Seit dem Rückzug von Meghan und Harry aus der Öffentlichkeit steht die englische Boulevardpresse vor einem Problem: Die Berichterstattung über offizielle Auftritte der US-Amerikanerin sind nicht aufregend genug, um die royale Fangemeinde zufrieden zu stellen, denn die will über das Privatleben des adeligen Paares tiefgründig informiert werden, Fotos aus dem royalen Familienalbum sehen, vor allem von Baby Archie. Diese Wünsche werden aber auch nicht auf dem Instagram-Account „Sussexroyal“ erfüllt, stattdessen erhält man Einblicke in das Engagement von Meghan und Harry in Hinblick auf Klimaschutz und Bildungsinitiativen.

Das schien der berüchtigten Yello­w Press auf Dauer definitiv zu langweilig, also machte sie sich auf die Suche nach potenziellen Ex-Freunden der Herzogin und traf dabei auf Simon Rex (45). Er war ein Schauspiel-Kollege von Megha­n in der 2005 produzierten TV-Serie „Cuts“. Was dann passierte, erzählte Rex kürzlich dem „Hollywood Raw Podcast“ des Senders „iHeart Radio“: Er habe einmal in der Öffentlichkeit erwähnt, Meghan getroffen zu haben. Es soll sich dabei aber um kein Date, sondern nur um ein gemeinsames Mittagessen gehandelt haben.