Snowboard-Cross-Weltcupsiegerin Moioli verlor Oma

„Fünf Minuten lang hat die Abschiedszeremonie von meiner Großmutter gedauert. Und wir hatten noch Glück: Viele können sich von ihren verstorbenen Angehörigen nicht einmal verabschieden“, sagte Moioli im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“. Die Großmutter litt schon seit einigen Jahren an Alzheimer.

Moioli hat eine Erklärung, warum ihre Heimatstadt so stark vom Virus betroffen ist. „Diese Gegend ist voll mit Unternehmen, die für die ganze Welt produzieren. In der Nähe befinden sich zwei große Flughäfen, Mailand Malpensa und Orio al Serio. Der Waren- und Personenverkehr ist höher als im Rest Norditaliens. Ich hatte jedoch nicht mit einer Epidemie in diesem Ausmaß gerechnet“, sagte die Sportlerin.