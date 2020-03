Quarantäne in Tirol: Pflanzen warten auf Gärtner

In den Glashäusern warten die Sommerblumen auf ihren Auftritt. „Die pflanzen wir nie vor Mitte Mai, wir hoffen, dass bis dahin dann alles wieder normal läuft.“ Derzeit werden die Setzlinge umgetopft. „Wir arbeiten im Notbetrieb, wechseln uns ab, so wie wir es bisher am Wochenende getan haben“, erzählt er. Nicht mehr als vier Leute findet man zugleich in den Glashäusern. Dafür aber viele Nützlinge – die Stadt setzt zur Bekämpfung von Schädlingen auch Marienkäfer ein.