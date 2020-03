Coronavirus treibt Vapiano in die Pleite

Köln, Innsbruck – Die beiden Vapiano-Restaurants in Innsbruck sind ohnehin seit 16. März wegen der Corona-Krise geschlossen, in ganz Österreich gibt es laut Homepage 17 Lokale. Nun musste die gesamte Restaurantkette zumindest vorerst einen Schlussstrich ziehen. Die Corona-Krise hat das ohnehin angeschlagene Unternehmen weltweit in die Insolvenz getrieben. Aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgangs sei der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Vapian­o SE eingetreten, teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit. Zugleich richtete das Unternehmen einen „dringenden Appell an die deutsche Bundesregierung zur schnellen Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfen in der Covid-19-Krise“. Damit hofft der Vorstand, den innerhalb einer Frist von drei Wochen gebotenen Insolvenzantrag doch noch abwenden zu können.