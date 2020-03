SPÖ will Leih-Laptops für Schüler

Die SPÖ fordert Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) auf, Schüler ohne Zugang zu Computern leihweise kostenlos mit Laptops bzw. Tablets für das Lernen daheim auszustatten. „Oft fehlt in der Familie dafür das Geld oder es sind auch mehrere Geschwister da, die sich ein Gerät teilen müssen“, so Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid in einer Aussendung.