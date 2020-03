Sozialladen in Lienz zählt Hunderte Einkäufe

Lienz – Woche für Woche zählt man 250 Einkäufe im Sozialladen Lienz, der als „SoLaL­i“ in der Stadt mittlerweile zur Institution geworden ist. Es gibt mehrere hundert Berechtigte, die im Geschäft in der Schweizergasse einkaufen können. Voraussetzung dafür ist der Nachweis eines geringen Monatseinkommens in der Servicestelle des Lienzer Rathauses. „Man erhält dann sofort die Berechtigungskarte und kann bei uns Waren kaufen“, erklärt die SoLaLi-Geschäftsführerin Sandra Holzer. Wobei Interessierte jederzeit eingeladen sind, auch ohne Einkaufsberechtigung im Laden vorbeizukommen und sich einmal umzusehen. Die Preise im SoLaLi liegen bei allen Produkten des täglichen Lebens im Cent-Bereich und haben eher symbolischen Charakter.