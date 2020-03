Mann schoss in Wien wegen Musik aus dem Fenster

Ein 48-Jähriger hat sich am Donnerstagabend offenbar von der Musik eines seiner Nachbarn in Wien-Leopoldstadt gestört gefühlt. Er stellte seinen Ärger mit einer Schreckschusspistole zur Schau, die er in den Innenhof abfeuerte, berichtete die Polizei am Freitag. Beamte trafen den Mann in seiner Wohnung nicht mehr an, fanden jedoch zahlreiche Waffen, die sie sicherstellten.