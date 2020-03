Babyboom auf der Festung Kufstein

Am Montag wurden die schwarzen Zwillingsschwestern von Mama-Schaf Cordula geboren, am Donnerstag erweiterte Liesl mit ihrer kleinen Tochter die Herde. Bereits am 10. März schenkte Resl (sie selbst kam im vergangenen Sommer am Fuße des Kaiserturms zur Welt) dem schwarzen Baby-Bock Konrad das Leben. Doch es geht noch weiter: „Die beiden Schafe Mama und Rasta sind auch trächtig, es könnte jeden Tag so weit sein“, erklärt Festungswart und Herden-Hüter Thomas Holzer. Gemeinsam mit Kollege Werner Vente kümmert er sich selbst in Isolations­zeiten um die flauschigen Paarhufer.