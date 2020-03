Aus lokal wird digital: Schwazer Veranstalter gehen online

Klick. Klick. Schon öffnet sich das nächste Bild. Imposant thront Burg Freundsberg in Schwarz-Weiß über Schwaz. Klick. Weiter geht’s mit Skifahrern oberhalb der Stadt. Ein Bild reiht sich an das nächste. 1000 Motive, fotografiert von vier Generationen über einen Zeitraum von 100 Jahren. Das Schwazer Stadtarchiv zeigt derzeit eine Sammlung von Glasplatten und Postkarten der Fotografenfamilie Angerer.

Aber nicht wie gewohnt im Mathoi-Haus, denn das ist unter den derzeitigen Umständen nicht möglich. Doch die Archivare haben sich etwas einfallen lassen: Kostenlos kann jeder online die vielen eindrucksvollen Porträts, Landschaftsfotografien, Fotos der Stadt und von Festen per Mausklick ansehen.

„Eigentlich wollten wir die besten Motive im Zuge eines Zeitenblicke-Abends präsentieren. Doch halb so schlimm, es geht auch online“, sagt Ursula Kirchner vom Mathoi-Haus. Über die Internetplattform www.zeitenblicke.at von VBM Martin Wex können nun die ersten 1000 Motive aufgerufen werden.

Aber auch in anderen Gemeinden werden nun lokale Angebote ins Internet verlegt. Zum ersten Mal nimmt nun auch der Alpenverein Brixen im Thale die digitale Hürde. Den Infoabend „Navigieren und Bergsteigen mit Handy und Apps“ kann man heute um 19 Uhr online miterleben. Dazu muss man sich nur über die Alpenvereinsseite kurz anmelden und schon erhält man am Abend eine E-Mail mit dem Link für die gemeinsame Sitzung. „Das kann jeder am PC oder Tablet machen, ohne sich extra etwas herunterladen zu müssen“, erklärt Andreas Fuchs vom Alpenverein. Er freut sich schon auf die digitale Zusammenkunft der Bergfreunde.