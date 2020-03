Italiens Fußball stellt Millionen Euro auf die Füße

AS Roma spendete den Kirchen der Hauptstadt 8.000 Paar Schutzhandschuhe und 2.000 Flaschen Hand-Desinfektionsmittel, die an Bedürftige gehen, Inter Mailand ließ dem Gesundheitsministerium 300.000 Schutzmasken zukommen. A-Team-Spieler und -Betreuer von Inter Mailand spendeten 500.000 Euro. AC-Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic startete am Donnerstag mit 100.000 Euro seine „Kick den Virus“-Aktion, die bereits am Freitag 250.000 Euro eingesammelt hatte.