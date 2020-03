Wacker Innsbruck stellt komplette Belegschaft auf Kurzarbeit um

Innsbruck – Auch Österreichs rund 15.000 Sportvereinen steht nun die Möglichkeit der „Corona-Kurzarbeit“ offen. Darauf hat sich Sport Austria (Bundes-Sportorganisation, BSO) mit den Sozialpartnern verständigt. Das Thema Kurzarbeit aufgrund der Corona-Krise war zuerst bei Fußball-Clubs der ersten und zweiten Liga aufgetaucht. Aufgrund ihrer Kollektivvertragszugehörigkeit war die Kurzarbeit in diesem Bereich rechtlich unumstritten. Anderes galt aber für die zahlreichen Clubs im Unterhaus bzw. aus anderen Sportarten. „Es freut mich, dass wir dafür die Zusage erhalten haben. Hier geht es um Tausende Existenzen im Spitzen- wie im Breitensport“, betonte BSO-Präsident Hans Niessl.

Neben der Kurzarbeit war auch die Dokumentation der finanziellen Ausfälle Thema. Diese sollen nun „transparent belegt“ werden, man werde einheitliche Kriterien ausarbeiten, gemäß derer die Vereine und Verbände in der Folge ihre erlittenen Schäden dokumentieren sollen. Diese Zusammenstellung soll als „Grundlage für Gespräche mit den Regierungsverantwortlichen über die Ausfallzahlungen“ dienen.

„Beim FC Wacker wurde für die komplette Belegschaft, also Spieler, Betreuerteam und alle Angestellten, Antrag auf Kurzarbeit gestellt“, bestätigte FCW-Sportchef Alfred Hörtnagl, dass man beim Tiroler Zweitligisten in Zeiten der Zwangspause das Modell der „Corona-Kurzarbeit“ in Anspruch nimmt. „Wenn der Betrieb wieder läuft, wird wieder umgestellt.“