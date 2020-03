Deutsche Regierung plant 156 Milliarden Euro Neuschulden

Die deutsche Regierung steuert als Folge der Virus-Krise auf eine Nettoneuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro zu. Dies sieht der Reuters am Samstag vorliegende Gesetzentwurf für einen Nachtragshaushalt vor, den das Kabinett am Montag beschließen will. Die zusätzlich mit dem Nachtragshaushalt auf den Weg gebrachten Maßnahmen sollen demnach Ausgaben von rund 122,8 Milliarden Euro umfassen.