Mehr als 3.500 Österreicher zurückgeholt

Mehr als 3.500 Österreich sind seit Beginn der Coronakrise aus dem Ausland zurückgeholt worden. Das sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem „Kurier“ (Sonntag-Ausgabe). „Insgesamt haben 14 österreichische Flüge - das heißt Flüge des Außenministeriums in Kooperation mit Austrian Airlines, Lauda Motion und Level - stattgefunden und einer in Kooperation mit der EU.“

Viele weitere österreichische Reisende würden „in den kommenden Tagen und Wochen“ nach Hause gebracht werden, ergänzte Schallenberg. Erneut appellierte der Außenminister, dass sich alle registrieren. Und er mahnte zur Eile. „Jeden Tag werden Grenzen dichtgemacht, Flughäfen und Fluglinien stellen ihren Betrieb ein. Es ist kein Verlass, dass kommende Woche aus gewissen Destinationen noch Linienflüge in Europa ankommen.“ Er habe „den Eindruck, dass sich nicht alle des Ernstes der Lage bewusst sind“, sagte Schallenberg. Es gebe Touristen, die „gar noch ein paar Tage am Strand bleiben oder eine Trekking-Tour machen“ wollen.

Schallenberg räumte außerdem Anlaufschwierigkeiten bei der Hotline des Außenministeriums ein. Aber jetzt funktioniere das System. „Wir haben 240 Personen, die rund um die Uhr an der Hotline arbeiten, 120 davon hat dankenswerterweise Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur Verfügung gestellt. Jeder, der im Außenministerium nicht mit der Rückholaktion beschäftigt ist oder zu einer Risikogruppe gehört, sitzt am Telefon. Alle gehen bis an ihre Belastungsgrenze“, berichtete Schallenberg. Sein Haus sei darüber hinaus in ständigem Austausch mit den Nachbarländern Österreichs, um den Güter- und Pendelverkehr weiter zu ermöglichen.