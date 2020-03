Wiener Rapper Kreiml und Samurai gaben YouTube-Konzert

Ein Konzert von Couch zu Couch also erlebten Musiker und Publikum, die beide gleichermaßen von den Ausgangsbeschränkungen betroffen sind. Das Motto der Show lautete „Auf ollen Viren“, angepasst an das Virus und den aktuellen Albumtitel „Auf olle 4re“. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten waren rund 850 Zuschauer live dabei. „Aber es fühlt sich an wie 852“, freute sich Samurai nach einem Blick auf die online laufend aktualisierte User-Zahl. Es sollte nicht die einzige ironisch eingesetzte typische Bühnen-Floskel während der knapp 90-minütigen Show bleiben. So wurden die Fans daheim vor den Bildschirmen aufgefordert zu springen oder ihre Feuerzeuge rauszuholen. Auch eine Stagedive-Einlage mit „Bauchfleck“ von der Couch auf den Teppich lieferte das Duo.