Albertina erwartet Jahresverlust von bis zu 8 Mio. Euro

Langsam werden die finanziellen Folgen der Corona bedingten Schließung der großen Kultureinrichtungen deutlich. Am Montag stellte Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder im Interview mit dem „Standard“ bereits ein massives Jahresminus in Aussicht. „Wir gehen von einem Jahresverlust von sechs bis acht Millionen Euro aus“, so Schröder.