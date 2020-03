Zweifel an Klasse von Schutzmasken in Landeck

Landeck – Für 9,85 Euro das Stück gingen sie über den Ladentisch der Stadt-Apotheke „Zur Mariahilf“ in Land­eck. Die Rede ist von jenen Schutzmasken, über die derzeit in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert wird. Aber auch Personal des Sozial- und Gesundheitssprengels Oberes Gericht sowie die Sprengelärzte Philipp Plangger (Prutz) und Hubert Eigl (Zams) stellen zumindest in Zweifel, dass die Masken dem entsprechen, was auf dem Etikett angegeben ist. Dort nämlich werden diese als Schutzklasse FFP3 ausgewiesen. Sie sollen eine möglichst geringe Durchlässigkeit kleinster Partikel garantieren und damit auch einen Schutz gegen das Coronavirus gewährleisten.

Genau das tun die Geschäftsführer des Arzneiwarengroßhändlers Phoenix in Wien, Gerhard Waberer und Hubert Neurauter, auf Nachfrage der TT. Die Masken waren Teil einer Lieferung von 50 unterschiedlichen Fabrikaten auf 29 Paletten, die Anfang Februar aus den USA eingetroffen und ursprünglich für den Weiterverkauf nach China bestimmt waren, heißt es. Nachdem das Coronavirus dann aber auch in Österreich durchschlug, habe man sich entschieden, die heimischen Apotheken damit zu beliefern. „Wir haben die jeweilige Artikel-Kennzeichnung in unser System übernommen und so auch weitergegeben. Wenn es in der Kette irgendwo zu einem Fehler gekommen ist, dann ist er in den USA passiert“, sagt Waberer.