Der neue Seat Leon: Besser verschieben als versieben

Barcelona –Vor 21 Jahren ging es los – damals bot Seat zum ersten Mal den Leon an. Die VW-Tochter bereute diesen Schritt nicht, denn mit jeder neuen Generation wurde das Produkt besser und erfolgreicher. Insbesondere die dritte Generation schaffte den Durchbruch, zumal er – wie viele andere Fabrikate des Volkswagen-Konzerns – den flexiblen und hochwertigen modularen Querbaukasten nutzen durfte. Dieser ab 2012 gebaute Leon trug – neben dem traditionsreichen Ibiza und der ganz frischen SUV-Flotte – maßgeblich zur Gesundung der lange Zeit empfindliche Verluste schreibenden Marke Seat bei. Dem Leon war es zudem vergönnt, sich vor allem über die Formensprache von technisch nahezu identen Mitbewerbern (VW Golf, Audi A3 und Škoda Octavia) abzuheben, einem dynamischen Erscheinungsbild gab das Management (und das zuständige Designteam) den Vorzug.

Diesen eingeschlagenen Weg behält Seat auch mit der Generation vier bei – wobei es den Verantwortlichen vergönnt war, mehr Alltagsnutzen in die Gesamtfahrzeugentwicklung hineinzureklamieren. Insbesondere ein Zuwachs im Raumangebot galt als im höchsten Maße erwünscht.

Was die neue Basis MQB Evo sonst noch bringt, sind alternative Antriebe: Mit dem Leon der vierten Generation wird es in der Kompaktwagenklasse neben gewöhnlichen Verbrennern auch einen Plug-in-Hybriden sowie diverse Mildhybridvarianten geben. Ebenso vorgesehen ist der Einsatz eines Erdgasmotors, auch wenn sich der VW-Konzern mittelfristig von Methan verbrennenden Fahrzeugen verabschieden will.