BMW M8 Coupé: Die Unvernunft des Seins

Waging am See – Automobilfans geht das Herz auf, wenn sie dieses seltene Exemplar zu Gesicht bekommen. Und zu Recht, wie wir uns im TT-Test jenseits der Vernunft (und jenseits des Geldbörserls) überzeugen konnten:

Die Rede ist vom BMW M8 Coupé Competition, so ziemlich das Schärfste, was aus Bayern derzeit mit Straßenzulassung zu haben ist. Dieser Supersportler wähnt sich am Gipfel von Performance und Luxus und erfüllt diesen Anspruch auf ganzer Linie.

Die matte Metallic-Lackierung trägt zwar den klingenden und klirrenden Namen „Frozen Marina Bay Blue“, dennoch wird uns warm ums Herz, wenn sich die kraftvolle Schönheit dieses Vorzeigesportlers vor uns auftut. Und dann sind da noch die Details in schwarzem Hochglanz-Klavierlack, die die Symbiose aus Performance und Eleganz perfekt machen. Die BMW-charakteristischen Nieren mit Doppelstäben sind perfekt in Szene gesetzt, auch die Carbon-Optik der Rückspiegel – ein Gedicht. Heckspoiler, Doppelendrohr und M-Kiemen an den Seiten machen klar: Das M8 Coupé spielt in der höchsten Liga.