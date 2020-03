EU-Außenminister beraten über Rückholaktionen

Die EU-Außenminister beraten am Montag über die Rückholaktionen für Hunderttausende EU-Bürger, die wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind. Zugleich soll es in der Videokonferenz um die geopolitischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gehen. Für Österreich nimmt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) an den Gesprächen teil.

Die EU will sich bei der Organisation der Rückholflüge künftig besser abstimmen. Alleine über 3.500 Österreicher wurden seit Beginn der Coronakrise mit bisher 21 Notflügen in ihre Heimat zurückgeholt, wie Schallenberg am Sonntag bekanntgab.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) mahnte eine bessere Abstimmung der Mitgliedsländer an. Die Koordination der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie auf EU-Ebene sei auch wegen der sehr unterschiedlichen Situationen in den einzelnen Ländern „im Moment nicht einfach“, sagte Maas am Montag im ZDF. Dennoch könnten die EU-Länder „in Kooperationsfragen noch etwas zulegen“. Als Bereiche für eine verstärkte Zusammenarbeit nannte Maas das „Grenzmanagement“ und die Verteilung medizinischer Güter, damit sie „da hinkommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden“.

Deutschland etwa habe am Sonntag eine Maschine mit sieben Tonnen Hilfsgütern, insbesondere 300 Beatmungsgeräten, in das besonders schwer betroffene Italien geschickt. Außerdem zeige die Bereitschaft Baden-Württembergs und des Saarlands, schwerstkranke Corona-Patienten aus überlasteten Gebieten Frankreichs aufzunehmen, dass „dort, wo es geht und dort, wo die Länder noch Kapazitäten haben, man sich auch gegenseitig hilft“.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich unterdessen für die grenzübergreifende Unterstützung anderer Länder im Kampf gegen das Coronavirus bedankt. „Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn“, schrieb Macron am Montag auf Twitter mit Blick auf die Aufnahme-Angebote für französische Notfallpatienten aus der Region Grand Est aus Deutschland sowie aus der Schweiz und Luxemburg. „Europäische Solidarität rettet Leben“, schrieb Macron.

Vor allem im Département Haut-Rhin und in der gesamten ostfranzösischen Region Grand Est ist die Zahl der Corona-Infektionen dramatisch gestiegen. Der regionalen Gesundheitsbehörde zufolge werden dort derzeit fast 2.000 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 480 auf Intensivstationen. In der Region sind demnach seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 270 Menschen gestorben.