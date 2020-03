3.611 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Österreich

Der Trend der SARS-CoV-2 Zuwachsraten in Österreich nimmt nach einer Abflachung am Sonntag wieder zu: Am Montag stiegen die Neuinfektionen innerhalb eines Tages von 3.026 auf 3.611 (Stand: 8.00 Uhr). Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 19,33 Prozent, nach dem geringsten täglichen prozentuellen Zuwachs von 15 Prozent am Vortag.

23.429 Personen wurden bisher in Österreich getestet. 16 Todesfälle sind vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt. Unterdessen gibt es in Tirol die beiden ersten Coronavirus-Todesfälle. Dies teilte Landeshauptmann Günther Platter ÖVP) am Montag bei einer Videopressekonferenz mit. In beiden Fällen handle es sich um Patienten mit Vorerkrankungen. Nähere Informationen zum Alter der Verstorbenen lagen vorerst nicht. Nähere Details sollen in Kurze bekanntgegeben werden.

Die insgesamt 3.611 Fälle von Erkrankungen teilen sich nach Bundesländern wie folgt auf: Die meisten positiven Testergebnisse gibt es mit 696 in Oberösterreich, gefolgt von 676 in Tirol. In Niederösterreich gab es bis Montag 512 infizierte, in Wien waren es 451 und in der Steiermark 447. Salzburg vermeldete bis Montagvormittag nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 358 positive Testergebnisse, Vorarlberg 294, Kärnten 113 und das Burgenland 64. Die Zahl der genesenen Patienten stand wie am Vortag bei neun.