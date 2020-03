Salzkammergut Festwochen widmen Schwerpunkt Daniel Kehlmann

Die 34. Saison der Salzkammergut Festwochen Gmunden soll wie geplant vom 2. Juli bis 16. August stattfinden. Der Literaturschwerpunkt wird Daniel Kehlmann gewidmet. „Um in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen für Hoffnung und Zuversicht zu setzen, haben wir uns entschlossen, unser Sommerprogramm 2020 jetzt zu veröffentlichen“, teilte die Festwochenleitung am Montag in einer Aussendung mit.