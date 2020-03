Corona-Konjunkturpaket in USA in Wartemodus

Ein Gesetzesentwurf der Republikaner sieht Darlehen der Regierung von bis zu 500 Milliarden Dollar vor, auch Kreditgarantien und Investments in Unternehmen und die öffentliche Hand. An Passagierfluggesellschaften könnten bis zu 50 Milliarden Dollar fließen, zusätzliche acht Milliarden Dollar an den Fracht-Bereich und 17 Milliarden Dollar an Unternehmen, die „für die Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind“. Bis zu 425 Milliarden Dollar werden für Kredite an andere Unternehmen veranschlagt, die von der Pandemie betroffen sind, sowie für Staaten und Städte.